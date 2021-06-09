Умер звезда «Чисто английского убийства»

Беннет Робертс (полное имя) родился 1 июля 1950 года в городе Бангор, Уэльс. Первое появление артиста на телевидении состоялось в британском сериале «Место женщины» в 1978 году. Позже он сыграл в многосерийном боевике «Профессионалы», а также исполнил эпизодическую роль в культовом научно-фантастическом шоу «Доктор Кто» в 1984 году.