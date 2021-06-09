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Умер звезда «Чисто английского убийства»

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Умер звезда детективного сериала «Чисто английское убийство» (в оригинале — The Bill), британский актер Бен Робертс. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на агента артиста.
Умер звезда «Чисто английского убийства»
Фото: кадр из фильмакадр из фильма
Робертс скончался в понедельник, 7 июня, в возрасте 70 лет. Причина смерти не уточняется.
Беннет Робертс (полное имя) родился 1 июля 1950 года в городе Бангор, Уэльс. Первое появление артиста на телевидении состоялось в британском сериале «Место женщины» в 1978 году. Позже он сыграл в многосерийном боевике «Профессионалы», а также исполнил эпизодическую роль в культовом научно-фантастическом шоу «Доктор Кто» в 1984 году.
Известность пришла к Робертсу в 1987 году, когда он получил роль главного инспектора Дерека Конвея в популярной полицейской драме канала ITV «Чисто английское убийство». Актер играл в этом фильме 13 лет и покинул шоу в 2000 году.
В мире,Бен Робертс,
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