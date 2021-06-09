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В Швейцарии по запросу США арестован гражданин России

RT на русском
50 минут назад
В Швейцарии по запросу США арестован гражданин России Владислав Клюшин, его обвиняют в финансовых махинациях. Как сообщила официальный представитель швейцарского Федерального офиса юстиции Игнрид Райзер, россиянину грозит экстрадиция.
В Швейцарии по запросу США арестован гражданин России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«По распоряжению Федерального офиса юстиции и на основании запроса на арест из США гражданин России Владислав Клюшин был арестован в кантоне Вале 21 марта 2021 года и помещён под экстрадиционный арест. Во время допроса Клюшин заявил, что он против экстрадиции в США. 19 апреля 2021 года посольство США в Берне официально запросило экстрадицию Клюшина на основании двустороннего договора об экстрадиции между Швейцарией и США», — сказала она РИА Новости.
Клюшин, как отметила Райзер, обвиняется в «инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов» с участием сообщников.
Решение об экстрадиции, принятое Федеральным офисом юстиции, может быть обжаловано в Федеральном уголовном суде.
«В случаях, когда речь может идти о политическом преступлении или политически мотивированном преследовании или когда об этом заявляет лицо, подвергающееся преследованию, Федеральный уголовный суд выносит решение в первой инстанции по запросу Федерального офиса. Решения Федерального уголовного суда, если дело имеет особую важность, могут быть обжалованы в Федеральном верховном суде, который является судом последней инстанции», — рассказала она.
В январе российское посольство в Греции сообщило о задержании россиянина на острове Тинос.
В мире,РИА Новости,Россия,Швейцария,Соединенные Штаты,
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