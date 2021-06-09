Обзор иноСМИ: "Путин воспитает Украину"

Германия между фронтами новой холодной войны

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Политолог и обозреватель «ИноСМИ» Татьяна Арзаманова проанализировала немецкую прессу и рассказала, что в Германии думают «обо всей этой буре» вокруг «Северного потока-2». Политолог назвала тему российского газопровода «взрывоопасной» для немецкой избирательной компании.

В местных медиа пишут, что Берлин оказался «между фронтами новой холодной войны», на фоне истории с «Северным потоком-2» немецкие «зеленые» призывают помочь Украине с вооружениями, а действующие власти жестко выступают против этого. Арзаманова подчеркнула, что отношения ЕС и России находятся в своей низшей точке в современной истории.

«Взаимное доверие утрачено. Самым крупным окном для германо-российского диалога при таком раскладе остаётся пока именно проект «Северный поток - 2», - отметила она.

Байден поставит Зеленского перед фактом

По словам Кочеткова, именно поэтому Зеленский просил Байдена устроить встречу до саммита американского президента с Путиным. По мнению аналитика, на своей встрече Байден и Зеленский обсудят «модальность минского процесса».

«То ли сначала Украине возвращают контроль над границей, а потом она закрепляет «особый статус» Донбасса, то ли произойдет так, как хочет Кремль, то есть сначала «особый статус», - отметил он.

После этого, по версии Кочеткова, Байден начнет давить на экономическую слабость Украины.

Путин воспитает Украину

Обозреватель Handelsblatt Матиас Брюггманн назвал проект «Северный поток-2» «воспитательным инструментом», который президент России Владимир Путин использует в отношении Украины. По мнению автор, цель российских властей - «еще больше приблизить эту страну к центру притяжения силовой политики, то есть к Кремлю».

«Подобно тому, как Москва все более и более решительно поглощает Белоруссию миллиардными кредитами, на погашение которых даже не надеются, Украину также стремятся вернуть к более тесным отношениям с Россией с помощью денег», - заявил автор.