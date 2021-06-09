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Обзор иноСМИ: "Путин воспитает Украину"

Елена Прошина
12 минут назад

Германия между фронтами новой холодной войны

Обзор иноСМИ: "Путин воспитает Украину"
Фото: РамблерРамблер
Политолог и обозреватель «ИноСМИ» Татьяна Арзаманова проанализировала немецкую прессу и рассказала, что в Германии думают «обо всей этой буре» вокруг «Северного потока-2». Политолог назвала тему российского газопровода «взрывоопасной» для немецкой избирательной компании.
В местных медиа пишут, что Берлин оказался «между фронтами новой холодной войны», на фоне истории с «Северным потоком-2» немецкие «зеленые» призывают помочь Украине с вооружениями, а действующие власти жестко выступают против этого. Арзаманова подчеркнула, что отношения ЕС и России находятся в своей низшей точке в современной истории.
«Взаимное доверие утрачено. Самым крупным окном для германо-российского диалога при таком раскладе остаётся пока именно проект «Северный поток - 2», - отметила она.

Байден поставит Зеленского перед фактом

Политический аналитик Александр Кочетков считает, что президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским поставит украинского коллегу перед фактом: Зеленскому придется смириться с тем, о чем договорятся Байден и президент России Владимир Путин, и «выполнять договоренности сильных мира сего». Об этом сообщает «Главред».
По словам Кочеткова, именно поэтому Зеленский просил Байдена устроить встречу до саммита американского президента с Путиным. По мнению аналитика, на своей встрече Байден и Зеленский обсудят «модальность минского процесса».
«То ли сначала Украине возвращают контроль над границей, а потом она закрепляет «особый статус» Донбасса, то ли произойдет так, как хочет Кремль, то есть сначала «особый статус», - отметил он.
После этого, по версии Кочеткова, Байден начнет давить на экономическую слабость Украины.

Путин воспитает Украину

Обозреватель Handelsblatt Матиас Брюггманн назвал проект «Северный поток-2» «воспитательным инструментом», который президент России Владимир Путин использует в отношении Украины. По мнению автор, цель российских властей - «еще больше приблизить эту страну к центру притяжения силовой политики, то есть к Кремлю».
«Подобно тому, как Москва все более и более решительно поглощает Белоруссию миллиардными кредитами, на погашение которых даже не надеются, Украину также стремятся вернуть к более тесным отношениям с Россией с помощью денег», - заявил автор.
По его мнению, Россия снова продвигается на запад - «хотя Путин утверждает, что его страна должна быть окружена Западом».
В мире,Александр Кочетков,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Владимир Путин,ЕС,Handelsblatt,InoSMI.Ru,Украина,Германия,
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