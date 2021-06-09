Обзор иноСМИ: "Путин воспитает Украину"

«Взаимное доверие утрачено. Самым крупным окном для германо-российского диалога при таком раскладе остаётся пока именно проект «Северный поток - 2», - отметила она.
«То ли сначала Украине возвращают контроль над границей, а потом она закрепляет «особый статус» Донбасса, то ли произойдет так, как хочет Кремль, то есть сначала «особый статус», - отметил он.
«Подобно тому, как Москва все более и более решительно поглощает Белоруссию миллиардными кредитами, на погашение которых даже не надеются, Украину также стремятся вернуть к более тесным отношениям с Россией с помощью денег», - заявил автор.