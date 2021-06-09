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СМИ: Ким Чен Ын заметно похудел

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заметно похудел с тех пор, как в прошлый раз появлялся на публике, сообщает издание NK News.
Ким Чен Ын не появлялся на публике около месяца, и с того момента его новые фотографии, по данным издания, указывают на значительное похудение лидера КНДР.
«Если [внезапная потеря веса — «Газета.Ru»] вызвана состоянием здоровья, борьба за место его преемника может уже происходить за кулисами, и эта нестабильность может стать проблемой для внешнего мира», — считает Випин Наранг, доцент политологии в Массачусетском технологическом университете (MIT).
С другой стороны, считает Наранг, похудение Ким Чен Ына может быть шагом, направленным на увеличение собственной популярности в народе.
Издание сравнивает фотографии, которые распространяет северокорейские государственные медиа, на которых видно запястье лидера КНДР и его часы — с течением времени, ремешок часов все меньше обжимает запястье Ким Чен Ына.
В материале резюмируют, что изменение веса лидера КНДР не меняет его твердого и полного контроля над политической жизнью страны.
В мире,Видео,Чен Ким,Газета.Ru,Корея, Народно-Демократическая Республика,
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