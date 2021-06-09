Обзор зарубежных СМИ: мусорная скульптура лидеров G7 и «сосисочный» скандал в Британии

В британском Корнуолле установили скульптуру лидеров G7 из электронных отходов. Она выполнена в сти
ле горы Рашмор, сообщает Japan Today. Инсталляция под названием Mount Recyclemore (от recycle – перерабатывать) призвана продемонстрировать ущерб, наносимый природе утилизацией электронных устройств. Автором стал брита
нский скульптор Джо Раш. Он призвал сделать электронные устройства более пригодными для повторного использования и вторичной переработки. Среди лиц, изображенных на скульптуре: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Японии Есихидэ Суга, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден. Джо Раш выразил надежду, что лидеры G7 заметят его работу, когда прилетят на ближайший саммит.