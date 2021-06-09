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Обзор зарубежных СМИ: мусорная скульптура лидеров G7 и «сосисочный» скандал в Британии

Мир24
2 часа назад
США ослабляют ограничения на поездки в 61 страну. Путешествия в эти государства разрешат для полностью вакцинированных пассажиров, сообщает BBC News. В список вошли, в частности, Россия, Франция, Испания, Италия, Канада, Мексика, Турция и Швейцария. Центры США по контролю и профилактике заболеваний обновили свои критерии, чтобы «лучше дифференцировать страны с тяжелыми ситуациями от стран с устойчивым, но контролируемым распространением COVID-19». Ожидается, что в ближайшее время перечень стран расширится. Интересно, что Великобритания пока в него не вошла. Поездки между этими странами возможны лишь «в исключительных случаях» и при соблюдении 14-дневного карантина.
Обзор зарубежных СМИ: мусорная скульптура лидеров G7 и «сосисочный» скандал в Британии
Фото: Мир24Мир24
В Великобритании разгорается «сосисочный» скандал. В рамках Brexit был согласован запрет на экспорт колбасных изделий и переработанного мяса из Великобритании в Северную Ирландию, сообщает Sky News. Он вступит в силу, если стороны до 1 июля не смогут договориться о новых нормативных стандартах по реализации данных продуктов. Отметим, что Северная Ирландия покинула таможенную зону ЕС вместе с остальной частью Великобритании, но продолжает соблюдать правила единого рынка ЕС. Фактически это привело к возникновению таможенной границы в Ирландском море. Пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона ранее заявил, что «нет никаких оснований» для запрета продажи охлажденного мяса в Северной Ирландии, но попытки провести переговоры и выйти из тупика встретили «каменное» молчание.
В британском Корнуолле установили скульптуру лидеров G7 из электронных отходов. Она выполнена в стиле горы Рашмор, сообщает Japan Today. Инсталляция под названием Mount Recyclemore (от recycle – перерабатывать) призвана продемонстрировать ущерб, наносимый природе утилизацией электронных устройств. Автором стал британский скульптор Джо Раш. Он призвал сделать электронные устройства более пригодными для повторного использования и вторичной переработки. Среди лиц, изображенных на скульптуре: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Японии Есихидэ Суга, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден. Джо Раш выразил надежду, что лидеры G7 заметят его работу, когда прилетят на ближайший саммит.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын появился на публике впервые за последний месяц. Он выглядел заметно похудевшим, что вызвало волну слухов об ухудшении его здоровья, сообщает The Guardian. На фотографиях видно, что его левое запястье значительно тоньше, чем на аналогичных снимках, сделанных в ноябре 2020 и марте 2021 года. Отметим, что фигура Ким Чен Ына привлекает внимание западных СМИ с тех пор, как он занял высший пост в КНДР. По данным южнокорейской разведки, прежде вес лидера достигал 140 кг. Он набирал в среднем 6-7 кг в год с момента прихода к власти в конце 2011 года. В СМИ периодически появляется информация о недугах Ким Чен Ына – так, прошлой весной он не появлялся на людях три недели, предположительно из-за операции на сердце. Но официально эти данные не подтверждены.
Индийское правительство распорядилось временно закрыть все тигриные заповедники в стране, чтобы спасти зверей от коронавируса. Ранее во многих зоопарках выявили вспышки COVID-19, сообщает CNN. Соответствующий указ вышел после смерти львицы Нилы в зоологическом парке Вандалур. Власти подчеркнули, что есть «высокий риск передачи вируса от людей к диким животным, содержащимся в неволе». Так, в марте заразились восемь львов в зоопарке Хайдарабада, затем случаи заражения зарегистрировали в Джайпуре и Этаве. Правительство поручило следить за состоянием диких кошек, а также вакцинировать контактирующих с ними людей. Отметим, что весной Индия пострадала от «катастрофической» второй волны коронавируса. В пиковые дни количество выявленных в сутки случаев превышало 400 тысяч. В настоящий момент заболеваемость идет на спад.
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