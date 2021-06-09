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Прорвавшая дамбу в Крыму украинская вода оказалась российской

Лера Букина
1 час назад
Новость о разрушении дамбы, которая перекрывает Северо-Крымский канал со стороны Украины, набирает обороты. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Прорвавшая дамбу в Крыму украинская вода оказалась российской
Фото: ТАССТАСС
Как пишет издание, тема о поступлении воды в Крым из Днепра с Украины является сильно преувеличенной.
Искусственная насыпь, перекрывающая водоток, потихоньку сползает. Между мешков с песком струится узкий ручеек. Этот объем воды настолько мал, что его будет недостаточно даже для полива одного земельного участка.
Журналисты издания выяснили, откуда все же поступает большая часть воды в Северо-Крымский канал.
По информации издания, эта вода не имеет отношения к Украине. Она поступает из трех артезианских водозаборов, которые были выстроены на полуострове. Как отмечается, скоро вода приблизится к Керчи.
Как стало известно, одну из плотин на Северо-Крымском канале в Херсонской области прорвало. Ее соорудили местные фермеры из подручных материалов в 2014 году. Она была временным сооружением.
После того, как Крым вернулся в состав России, Украина перекрыла Северо-Крымский канал, который обеспечивал около 90% потребностей полуострова в ресурсе. В 2020 году регион столкнулся с сильной засухой, из-за чего проблема нехватки воды стала более существенной.
В мире,Республика Крым,Украина,
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