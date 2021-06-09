Заболеваемость COVID-19 в мире снизилась на 15%

Более 3 млн случаев заражения коронавирусом и более 73 тыс. летальных исходов было зарегистрировано на минувшей неделе в мире. По сравнению с предыдущими семью днями заболеваемость снизилась на 15%, смертность - на 8%, сообщила в ночь на среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), отметив, что больше всего заразившихся за неделю было выявлено в Индии - более 914 тыс.

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"Число новых случаев заболевания и смерти продолжило снижаться: в течение недели пришли сообщения более чем о 3 млн заразившихся и более 73 тыс. умерших, что соответственно на 15% и на 8% меньше по сравнению с предшествующей неделей", - указала ВОЗ в своем эпидемиологическом бюллетене.

С 31 мая по 6 июня в мире было зарегистрировано 3 016 005 новых заразившихся и 73 807 летальных исходов. По состоянию на 6 июня всего насчитывалось 172 673 097 случаев инфицирования и 3 718 944 случая смерти пациентов.

Заболеваемость снизилась на прошлой неделе в пяти регионах ВОЗ из шести, в том числе в Юго-Восточной Азии (на 31%) и в Европе (на 17%), вместе с тем значительный рост зарегистрирован в Африке (на 25%). Смертность выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (на 19%), Северной и Южной Америке (на 4%), а также в Африке (на 2%), но сократилась в Европе (на 21%), Юго-Восточной Азии (на 21%) и Восточном Средиземноморье (на 1%).