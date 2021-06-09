«Прошу Рому не винить»: опубликовано письмо Сапеги из СИЗО

Мать Софьи Сапеги получила первые письма от дочери из следственного изолятора КГБ Белоруссии . Их текст привела Русская служба «Би-би-си». Отмечается, что письма написаны 1 и 3 июня 2021 года.

Фото: sapega_sofia_/instagram.com sapega_sofia_/instagram.com

Россиянка просит родителей не винить своего молодого человека Романа Протасевича в случившемся.

Сегодня третье число, день, когда я должна была утром защитить магистерскую диссертацию, а вечером отправиться с Ромой в ресторан, пить шампанское, кушать пасту, встречать лето, целоваться и любить. Однако вышло всё несколько иначе. Вместо этого утром я позавтракала кашей, потренировалась, а вечером выпила чай с печеньем. Одна, — написала девушка.

Сапега признаётся, что её не посетил адвокат и рядом, конечно, не было Протасевича. Ей «очень горько думать, что в жизни ещё много всего случится», а она это пропустит.

Кроме того россиянка рассказала, что накануне вылета из Афин Роману приснился вещий сон о том, что их самолёт сядет в Минске. Также она выразила надежду, что пройдёт весь дальнейший нелёгкий путь достойно и попросила не винить её молодого человека, потому что он «оберегал и заботился, как умел».