В Вашингтоне люди получат марихуану за вакцинацию от COVID

Самокрутку с марихуаной сможет получить в американском штате Вашингтон каждый совершеннолетний гражданин, сделавший прививку от коронавируса. Такое решение было принято Советом штата по продаже спиртных напитков и каннабиса в рамках стратегии вакцинации большего числа населения, сообщает издание The New York Times.

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Акция продлится до 12 июля. В течение месяца с лишним авторизованные продавцы марихуаны будут выдавать по одной бесплатной самокрутке всем лицам старше 21 года, прошедшим вакцинацию. Также вакцинированные совершеннолетние граждане имеют возможность претендовать на бесплатное пиво, вино или коктейль.

По последним данным, которыми располагает NYT, полную вакцинацию в штате прошли более 49% населения, а хотя бы одну дозу получили 58% жителей. В целом в США прививку сделали 42% населения.

Ранее подобную акцию в раздачей марихуаны устроили в Аризоне и Нью-Йорке.