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Боррель назвал Лукашенко диктатором

Lenta.ru
1 час назад
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель впервые публично назвал лидера Белоруссии Александра Лукашенко «диктатором». Об этом сообщает DW.
Боррель назвал Лукашенко диктатором
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА НовостиПресс-служба МИД РФ / РИА Новости
Боррель высказал свое мнение во вторник, 8 июня, во время пленарной дискуссии Европарламента в Страсбурге. Речь шла о принудительной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске и задержании создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги.
«Полностью согласен с вами. Мы имеем дело с диктатором», — заявил Боррель, обращаясь к евродепутатам, которые также употребили это выражение по отношению к президенту Белоруссии.
Ранее решение Евросоюза облетать Белоруссию назвали угрозой для пассажиров. Как заявили в российском МИД, такое изменение требует принимать во внимание множество аспектов, включая не только летную безопасность, но и безопасность аэропортов.
В мире,Роман Протасевич,Жозеп Боррель,Александр Лукашенко,Европарламент,МИД,ЕС,
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