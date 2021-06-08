«Палач» или «герой»: сербы разошлись во мнении о Младиче

Сербии и Суд в Гааге отклонил апелляцию защиты сербского генерала Ратко Младича . Вынесенный три год назад приговор о пожизненном тюремном заключении бывшего военного остается в силе, однако Апелляционная палата не признала его виновным в геноциде. Сербы из трех стран — Черногории Боснии и Герцеговины — рассказали «Газете.Ru» о своем отношении к осужденному генералу. Их рассказы дают понять: даже для соотечественников фигура Младича остается крайне неоднозначной.

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79-летний сербский генерал Ратко Младич проведет остаток своей жизни в тюрьме. Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге 8 июля приняла решение оставить в силе вынесенный в ноябре 2017 года приговор. И хотя апелляция сочла Младича невиновным в геноциде, все прочие обвинения, которые были выдвинуты против него - преступления против человечества, нарушение законов и обычаев войны - суд подтвердил.

Семья осужденного не согласна с приговором.

"Мы не можем относиться к этому решению хорошо, поскольку считаем, что оно противоположно правильному решению. Это несправедливое решение во всяком случае", - передает ТАСС слова сына генерала Дарко Младича.

Но что важнее, это судебное решение вызывает протест и у политиков высокого уровня. Нынешний лидер боснийских сербов, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик сказал журналистам, что приговор МОМУТ "не имеет ничего общего с правом и справедливостью". А президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Желька Цвиянович отметила: своим вердиктом Гаагский трибунал "еще раз подтвердил свою роль антисербского суда, который ответственность за военные преступления утверждает не по доказательствам, а по национальной принадлежности обвиняемых".

Герой или злодей?

Нельзя сказать, что со словами сербских политиков согласны все сербы. Черногорский журналист Илия Вукелич подчеркивает в беседе с "Газетой.Ru", что отношение к фигуре Младича буквально раскалывает Балканы на две части: "Практически во всех республиках бывшей Югославии его считают военным преступником - и это мягко говоря. В Сербии и Черногории отношение двойственное. Есть люди, которые его осуждают. Есть люди, которые считают его борцом за сербский народ".

В сербской части Боснии и Герцеговины отношение к Младичу преимущественно положительное, рассказывает "Газете.Ru" боснийский серб Горан Борич. По словам Борича, в его родном городе Баня-Лука - фактической столице РС БиГ – на стенах часто можно увидеть листовки с портретом осужденного генерала, которого его соотечественники считают героем.

"Ратко Младич был героем и будет. Он виноват ровно настолько, насколько виноваты генералы с двух других сторон. Но кого-то должны были сделать главным козлом отпущения", - рассуждает Горан.

Такого же мнения придерживается 57-летний инженер из Белграда Мирослав Павлович: "Я думаю, что Младич – герой. Он не плохой человек, он ничего плохого не сделал. Он настоящий солдат, уважал все правила войны, и я думаю, что он не виноват. Хотя, конечно, есть сербы, которые думают иначе".

Илия Вукелич из Черногории – как раз один из них.

"Я считаю Младича, мягко говоря, военным преступником. Мое мнение может быть не объективным, но в те годы я занимался журналистской работой. Мне приходилось наблюдать за теми людоедскими событиями, - отмечает он. - То, что там происходило, - это полный кошмар. Я не знаю, стоит ли рассуждать юридически, был ли это акт геноцида или нет. Но Младич - палач и мясник. Своими действиями он опорочил и поверг в грязь сербские воинские традиции".

"Достаточно посмотреть, как воевали сербы в Первую мировую войну и как соблюдали кодекс воина по отношению к гражданскому населению, чтобы понять, что он сделал. И это сделал человек, который распинался в верности Тито, который считал себя югославом", - возмущается Вукелич.

Мирослав Павлович из Белграда в корне не согласен с такой точкой зрения. Он считает, что ответственность за совершенные в Боснии и Герцеговине преступления должны нести исполнители, ведь преступных приказов никто не издавал. "Там, конечно, случились ужасные вещи, но это невозможно, нельзя называть геноцидом. Запад пытается сочинить сказку, в которой во всем виноваты сербы, а все остальные вообще не виноваты. Чтобы таким образом оправдать все, что они сделали нам", - говорит он.

Уроженец Белграда убежден, что Гаагский трибунал - "это цирк, а не суд" и что суд предвзят к сербам: "Как это возможно, что виноваты в итоге только наши генералы, только наши политики? Им важно доказать, что у нас злая система, что все сербы хотели убивать как можно больше. Но это неправда".

Илия Вукелич из Черногории опровергает мнение о том, что у правосудия есть какая-то предвзятость по национальному признаку. По его словам, Младич совершил преступления и понесет наказание, которое, возможно, даже слишком мягкое: "Я считаю Младича - выражусь юридическим языком - военным преступником. А если выражаться неюридическим языком, то выродком. Один из обвиняемых в Нюрнберге - Альфред Йодль - был повешен за меньшие дела. Но разница между Нюбнбергским и Гаагским трибуналами заключается - и это касается не только Младича, но и других - в том, что в Нюрнберге была петля и виселица, а здесь ее нет".

Кто такой Ратко Младич и за что его осудили

Ратко Младич был одним из ключевых участников трагических событий, имевших место в Боснии и Герцеговине в первой половине 1990-х.

В феврале 1992 года республика Босния и Герцеговина провела референдум о независимости, в котором участвовали в основном босняки, исповедующие мусульманство. Боснийские сербы в основной массе не голосовали. По результатам плебисцита была провозглашена независимость, однако лидеры боснийских сербов ее не приняли. Вскоре на территории всей республики разгорелись боевые действия и начались первые этнические чистки. Самый жестокий эпизод войны - массовое убийство боснийских мусульман в городке Сребреница, который представлял собой анклав на территории самопровозглашенного государственного образования Республика Сербская. В ответ на боевые вылазки боснийцев за пределы анклава 6 июля 1995 года Армия боснийских сербов под командованием Младича атаковала Сребреницу и полностью заняла город через пять дней - 11 июля. Всего за неделю, по данным МТБЮ, армия боснийских сербов уничтожила от 7 до 8 тысяч мужчин-мусульман. Точное число жертв не установлено до сих пор. Еще около 36 тысяч женщин и детей были депортированы из города и автобусами перевезены в Кладань, находившуюся под контролем мусульманских формирований.