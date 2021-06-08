"Отвернулся Бог": Пашинян о поражении в Карабахе

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян считает, что поражение в войне за Нагорный Карабах случилось, потому что от республики «отвернулся бог». Об этом пишет издание «Sputnik Армения».

Фото: Tigran Mehrabyan / PAN Photo / Reuters Tigran Mehrabyan / PAN Photo / Reuters

По словам политика, помимо геополитических, экономических, военных и иных предпосылок поражения, свою роль сыграли сами армяне, которые «забыли, что живут в раю».

«Мы живем в райском саду, Эдеме, большая часть которого не обработана», — объяснил на встрече с избирателями Пашинян.

Он подчеркнул, что граждане в полной мере не наслаждались этим «раем», и потому волей творца лишились своих земель в регионе.

«Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец, доколе будешь скрывать лице Твое от меня?», — процитировал политик отрывок из 12-го Псалма.

Реакция публики на «проповедь» политика осталась неизвестна.

Ранее полиция в Ереване разогнала митинг противников Пашиняна , несмотря на мирный характер ее проведения. Протестующие обвиняли политика в поражении в войне за Нагорный Карабах и предательстве национальных интересов.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) заключили перемирие.