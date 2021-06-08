Украина получила новую партию вакцины Pfizer

По словам представителей организации, ранее они обращалась ко всем партнерам и донорам с просьбой помочь сделать вакцинацию от COVID-19 на Украине более доступной, а поступившая партия — лишь одна из немногих, которые вскоре получит республика. «Вакцинация поможет разгрузить медицинскую систему — убережет вас и ваших пациентов от тяжелого течения болезни, осложнений, госпитализации, потребности в кислородной поддержке или смерти», — сообщили в ЮНИСЕФ.