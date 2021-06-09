США хотят продления транзита газа через Украину в ЕС на много лет

В минувшую пятницу президент России Владимир Путин
на пленарном заседании ПМЭФ-2021 объявил
, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать
через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали
, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.