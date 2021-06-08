Лукашенко потребовал современного оружия

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О перспективах военно-промышленного комплекса страны Лукашенко говорил на встрече с премьером-министром Юрием Назаровым и главой Госкомвоенпрома Дмитрием Пантусом.

«В силу сложившихся обстоятельств < > очень остро стоит вопрос обеспечения наших Вооруженных Сил (не только армии) современным вооружением. Именно теми видами вооружения, которые нужны для силовых структур», - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что европейские и американские санкции не повлияют на работу белорусского военно-промышленного комплекса, так как у Минска нет «разветвленных связей» с Западом.

«Мы не имеем прочно связанных и взаимозависимых контактов с Америкой, Евросоюзом. Понятно, что с теми, с кем мы сотрудничаем в области создания вооружения, у нас хорошие отношения», - сказал он.

Незадолго до этого Лукашенко пообещал ответить на санкции, вводимые Евросоюзом, и потребовал проверить работу европейских компаний в стране.

По словам Лукашенко, некоторые страны пытаются запугать Минск санкциями, а особенно в этом «усердствуют» европейцы.

«Я не буду тут распространяться, высказывать какие-то мнения, просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат», - заявил он.