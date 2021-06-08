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Лукашенко потребовал современного оружия

Мария Иванова
1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусских силовиков необходимо обеспечить современным оружием. Об этом сообщается на его официальном сайте.
Лукашенко потребовал современного оружия
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС
О перспективах военно-промышленного комплекса страны Лукашенко говорил на встрече с премьером-министром Юрием Назаровым и главой Госкомвоенпрома Дмитрием Пантусом.
«В силу сложившихся обстоятельств < > очень остро стоит вопрос обеспечения наших Вооруженных Сил (не только армии) современным вооружением. Именно теми видами вооружения, которые нужны для силовых структур», - подчеркнул Лукашенко.
Он добавил, что европейские и американские санкции не повлияют на работу белорусского военно-промышленного комплекса, так как у Минска нет «разветвленных связей» с Западом.
«Мы не имеем прочно связанных и взаимозависимых контактов с Америкой, Евросоюзом. Понятно, что с теми, с кем мы сотрудничаем в области создания вооружения, у нас хорошие отношения», - сказал он.
Незадолго до этого Лукашенко пообещал ответить на санкции, вводимые Евросоюзом, и потребовал проверить работу европейских компаний в стране.
По словам Лукашенко, некоторые страны пытаются запугать Минск санкциями, а особенно в этом «усердствуют» европейцы.
«Я не буду тут распространяться, высказывать какие-то мнения, просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат», - заявил он.
Лукашенко отказался раскрывать детали белорусского ответа и пообещал, что «время покажет». Он подчеркнул, что имеет в виду некоммерческие организации и «иностранных агентов». Также он пригрозил, что ЕС придется возить грузы в Россию в обход Белоруссии - по Балтике «и вокруг Испании».
В мире,Юрий Назаров,Александр Лукашенко,ЕС,Беларусь,
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