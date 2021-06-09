Европарламент принял резолюцию о сертификатах для вакцинированных от коронавируса

Примечательно, что, с одной стороны, речь идет о подтверждении вакцинации препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ). С другой стороны, "остальные страны-участницы должны иметь возможность принять решение о приеме сертификатов, выданных на основе вакцинации другими препаратами против COVID-19, которые были разрешены компетентными властями страны-участницы", отмечается в резолюции. Данная оговорка справедлива. например, для Венгрии, где местный регулятор выдал разрешение на вакцинацию российским "Спутником V" и препаратом китайской Sinopharm, которые все еще не получили одобрения EMA.