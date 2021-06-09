Европарламент принял резолюцию о сертификатах для вакцинированных от коронавируса

Депутаты Европарламента (ЕП) проголосовали в среду за принятие резолюции, в которой оговариваются условия применения зеленого сертификата, призванного облегчить передвижение по странам Евросоюза во время пандемии коронавируса. Трансляция голосования велась на сайте ЕП.

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"Настоящее решение устанавливает рамки для выдачи, проверки и принятия совместимых сертификатов вакцинации против COVID-19, тестирования на это заболевание и излечения от него, чтобы облегчить осуществление их владельцами своего права на свободное передвижение во время пандемии", - говорится в резолюции.

Документ, в частности, призывает власти стран ЕС сделать новый сертификат бесплатным для всех. Он может выдаваться как в бумажной, так и в цифровой форме, при этом должен быть совместимым с системами внутри Евросоюза, а также, "по возможности", обладать совместимостью на глобальном уровне. Сертификаты, полученные в одной стране ЕС, должны приниматься на территории всех остальных стран содружества, отмечается в документе.

Примечательно, что, с одной стороны, речь идет о подтверждении вакцинации препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). С другой стороны, "остальные страны-участницы должны иметь возможность принять решение о приеме сертификатов, выданных на основе вакцинации другими препаратами против COVID-19, которые были разрешены компетентными властями страны-участницы", отмечается в резолюции. Данная оговорка справедлива. например, для Венгрии, где местный регулятор выдал разрешение на вакцинацию российским "Спутником V" и препаратом китайской Sinopharm, которые все еще не получили одобрения EMA.

Еще одно важное уточнение: в случае снятия ограничений на перемещения для обладателей зеленого сертификата, страны ЕС не имеют права отменять это послабление, не посоветовавшись с другими странами содружества. Они могут вновь закрыть въезд в страну, ввести обязательное предъявление свежих ПЦР-тестов на границе или карантин для приезжих, если представят убедительные доказательства необходимости таких мер Еврокомиссии и получат необходимое одобрение. Подчеркивается, что введение таких сертификатов не должно стать поводом к восстановлению контроля на внутренних границах ЕС.