Обзор иноСМИ: «Европа готова продаться за деньги»

«Европа готова продаться за деньги»

Столтенберг отметил, что Россия Китай все более активно сотрудничают как в политическом, так и в военном плане, в том числе проводят совместные учения.

«Почему Китай и Россия вместе? Разве не потому, что вы нас заставили?» - так прокомментировал материал о Столтенберге один из пользователей.

Другой комментатор отметил, что «Европа действительно жалкая, это лишь шайка негодяев, которая готова продаться за деньги».

Байден не стал приглашать Зеленского перед Путиным

Зеленский отметил, что во время этой встречи он планирует обсудить с американским коллегой расширение стратегического сотрудничества между Украиной и США. Ранее Зеленский говорил, о необходимости организовать встречу с Байденом до саммита американского президента с Владимиром Путиным (состоится в середине июня).

Дело МН17: трагедия близка к развязке

В Нидерландах 7 июня начался главный процесс против четырех обвиняемых по делу о погибшем над Донбассом рейсе МН17 - трех граждан России и одного украинца. Как отмечает Der Spiegel, процесс пройдет без фигурантов дела, лишь один из них - Олег Пулатов - заявил о невиновности через своих адвокатов.

Портал «ИноСМИ» собрал комментарии европейских пользователей к новости о старте процесса. «Почему никто не возмущается преднамеренным убийством невинных гражданских лиц с помощью американских дронов, которое происходит уже много лет?» - написал Spiegelbildlich. Комментатор Matthias-1hDWnBaMR заявил, что «все забыли», как русские предлагали сотрудничать в расследовании и предоставляли материалы. «К сожалению, этого тут не захотели и от сотрудничества отказались», - сказал он.

Трамп в штанах задом-наперед развеселил твиттер

В соцсетях набрало популярность видео с экс-президентом США Дональдом Трампом во время его выступления перед республиканцами: пользователи решили, что Трамп пришел на важное мероприятие в штанах, надетых задом-наперед, - на его брюках заметили странные складки и отсутствие застежки-молнии. На ролик обратила внимание The Independent.

В своей речи Трамп заявил, что Китай должен выплатить компенсацию за пандемию коронавируса, и попросил кредит на программу вакцинации в США. Также он повторил заявления о незаконности выборов 2020 года, но все это отошло на второй план из-за проблемы с брюками. Некоторые заподозрили, что экс-президент носит памперсы, а другие назвали видео подделкой.

США и Германия задумали возместить Украине «Северный поток-2»