Лукашенко: Белоруссия должна производить стрелковое оружие

Перед руководством Белоруссии остро стоит вопрос обеспечения собственных Вооруженных сил современным оружием, заявил президент страны Александр Лукашенко

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В силу сложившихся обстоятельств (а они всегда были у нас непростыми, вы это прекрасно знаете) очень остро стоит вопрос обеспечения наших Вооруженных сил (не только армии) современным вооружением. Именно теми видами вооружения, которые нужны для силовых структур», – цитирует главу белорусского государства БелТА.

Он добавил, что ВПК вносит «приличный вклад» в экономику республики, оборонный сектор – это самые высокотехнологичные производства, сравнимые только с космическими и атомными технологиями.

«Без продвинутых технологий невозможно создавать современное оружие», – подчеркнул Лукашенко.

Он также отметил, что Белоруссия должна сама производить стрелковое вооружение.

«Потому что всякое может случиться и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Надо иметь свое», – указал президент страны.

Также Лукашенко подчеркнул, что западные санкции не повлияют на работу белорусского ВПК.

«Наш ВПК не имеет таких разветвленных связей с теми, кто угрожает нам санкциями. Мы не имеем прочно связанных и взаимозависимых контактов с Америкой, Евросоюзом. Понятно, что с теми, с кем мы сотрудничаем в области создания вооружения, у нас хорошие отношения», – отметил он.