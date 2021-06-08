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Лукашенко: Остро стоит вопрос обеспечения Белоруссии современным оружием

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
28 минут назад
Перед руководством Белоруссии остро стоит вопрос обеспечения собственных Вооруженных сил современным оружием, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Лукашенко: Белоруссия должна производить стрелковое оружие
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В силу сложившихся обстоятельств (а они всегда были у нас непростыми, вы это прекрасно знаете) очень остро стоит вопрос обеспечения наших Вооруженных сил (не только армии) современным вооружением. Именно теми видами вооружения, которые нужны для силовых структур», – цитирует главу белорусского государства БелТА.
Он добавил, что ВПК вносит «приличный вклад» в экономику республики, оборонный сектор – это самые высокотехнологичные производства, сравнимые только с космическими и атомными технологиями.
«Без продвинутых технологий невозможно создавать современное оружие», – подчеркнул Лукашенко.
Он также отметил, что Белоруссия должна сама производить стрелковое вооружение.
«Потому что всякое может случиться и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Надо иметь свое», – указал президент страны.
Также Лукашенко подчеркнул, что западные санкции не повлияют на работу белорусского ВПК.
«Наш ВПК не имеет таких разветвленных связей с теми, кто угрожает нам санкциями. Мы не имеем прочно связанных и взаимозависимых контактов с Америкой, Евросоюзом. Понятно, что с теми, с кем мы сотрудничаем в области создания вооружения, у нас хорошие отношения», – отметил он.
Напомним, 28 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о существовании прямой угрозы суверенитету республики. 9 мая Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» на случай гибели главы республики вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий.
В мире,Александр Лукашенко,ЕС,Беларусь,
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