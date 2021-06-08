Лукашенко: Белоруссия должна производить стрелковое оружие

«В силу сложившихся обстоятельств (а они всегда были у нас непростыми, вы это прекрасно знаете) очень остро стоит вопрос обеспечения наших Вооруженных сил (не только армии) современным вооружением. Именно теми видами вооружения, которые нужны для силовых структур», – цитирует главу белорусского государства БелТА.
«Без продвинутых технологий невозможно создавать современное оружие», – подчеркнул Лукашенко.
«Потому что всякое может случиться и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Надо иметь свое», – указал президент страны.
«Наш ВПК не имеет таких разветвленных связей с теми, кто угрожает нам санкциями. Мы не имеем прочно связанных и взаимозависимых контактов с Америкой, Евросоюзом. Понятно, что с теми, с кем мы сотрудничаем в области создания вооружения, у нас хорошие отношения», – отметил он.