В Женеве возникли проблемы с транспортом из-за саммита Россия–США

На территории Женевы возникли проблемы с движением транспорта перед проведением 16 июня саммита с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена . Об этом заявила мэр города Федерика Перлер. Её слова приводит РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Она сказала, что в Женеве возникли неудобства, связанные с передвижением.

«Я считаю, что они будут сведены к минимуму благодаря нашему гостеприимству», — отметила Перлер.

Ранее стало известно, что на период запланированного на 16 июня российско-американского саммита будет закрыто небо над Женевой.

Позднее выяснилось, что власти Швейцарии сосредоточили внимание на обеспечении безопасности предстоящих переговоров Путина и Байдена. Федеральное управление полиции (Fedpol) будет координировать и анализировать действия соответствующего характера. Реализовывать планы и программы будет кантональная служба охраны порядка Женевы, рассказал официальный представитель этой структуры Флориан Нэф.