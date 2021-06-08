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В Женеве возникли проблемы из-за саммита Путина и Байдена

News.ru
38 минут назад
На территории Женевы возникли проблемы с движением транспорта перед проведением 16 июня саммита с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом заявила мэр города Федерика Перлер. Её слова приводит РИА Новости.
В Женеве возникли проблемы с транспортом из-за саммита Россия–США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Она сказала, что в Женеве возникли неудобства, связанные с передвижением.
«Я считаю, что они будут сведены к минимуму благодаря нашему гостеприимству», — отметила Перлер.
Ранее стало известно, что на период запланированного на 16 июня российско-американского саммита будет закрыто небо над Женевой.
Позднее выяснилось, что власти Швейцарии сосредоточили внимание на обеспечении безопасности предстоящих переговоров Путина и Байдена. Федеральное управление полиции (Fedpol) будет координировать и анализировать действия соответствующего характера. Реализовывать планы и программы будет кантональная служба охраны порядка Женевы, рассказал официальный представитель этой структуры Флориан Нэф.
Он отметил, что Fedpol отвечает за безопасность во время визитов глав государств. Управление оценивает ситуацию и консультируется с партнёрами. При этом ответственность за выполнение этих мер лежит на силах кантональной полиции. По словам Нэфа, в мероприятия также вовлечены российские и американские службы безопасности. Детали операции не раскрываются.
В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,РИА Новости,
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