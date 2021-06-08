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На Украине число случаев коронавируса за сутки возросло на 1602

RT на русском
1 час назад
На Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 1602 человек. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 216 654 случая COVID-19, сообщает украинский Минздрав.
1602 случая COVID-19 выявили за сутки на Украине
Фото: ReutersReuters
По данным ведомства, за сутки умерли 118 пациентов с коронавирусом, ещё 6751 заболевший вылечился.
Общее число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 составило на Украине 51 333.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил об улучшении ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
В мире,Денис Шмыгаль,Минздрав РФ,Украина,
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