1602 случая COVID-19 выявили за сутки на Украине

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На Украине число случаев коронавируса за сутки возросло на 1602
RT на русском
1 час назад
На
Украине
за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 1602 человек. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 216 654 случая COVID-19, сообщает украинский
Минздрав
.
Фото:
Reuters
Reuters
По данным
ведомства
, за сутки умерли 118 пациентов с коронавирусом, ещё 6751 заболевший вылечился.
Общее число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 составило на Украине 51 333.
Ранее украинский премьер-министр
Денис Шмыгаль
заявил об
улучшении ситуации
с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
В мире
,
Денис Шмыгаль
,
Минздрав РФ
,
Украина
,
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