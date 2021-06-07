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Протасевич: "Мне в КГБ сыворотку правды колют"

Вероника Полынина
1 час назад
Сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич пошутил про «сыворотку правды», которую ему колют в КГБ.
Во время записи интервью белорусскому телеканалу ОНТ Протасевич и ведущий канала Марат Марков выпили воды из бутылок. Марков поинтересовался у операторов, не выключили ли они камеры, «а то скажут потом, что Роману подмешали что-нибудь, опоили».
«Да нет, вы что, мне же еще в КГБ сыворотку правды колют», — ответил на это Протасевич и засмеялся.
Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале агентства «БелТа» под заголовком «Интервью Протасевича на ОНТ: пытали и заставили или сам сказал?».
Интервью Романа Протасевича было показано на государственном телеканале ОНТ 3 июня. В ходе интервью Протасевич признал вину в организация массовых несанкционированных акций. Также он заявил, что деятельность Светланы Тихановской и других оппозиционеров финансируется властями Литвы, и рассказал о своем уважении к Александру Лукашенко.
Родители Протасевича решили, что сына держат в заложниках, а в штабе Светланы Тихановской заявили, что комментарии даны явно под давлением.
23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту. В Минске пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них оказался сооснователь оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти и силовикам.
В мире,Видео,Роман Протасевич,Светлана Тихановская,Александр Лукашенко,
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