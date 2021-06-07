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Испания начала выдавать COVID-паспорта европейского образца

Говорит Москва
1 час назад
Документ можно получить бесплатно в цифровом и бумажном вариантах. Об этом сегодня сообщили в Минздраве королевства.
Испания начала выдавать COVID-паспорта Евросоюза
Фото: ReutersReuters
«Испания начала выдавать всем подданным цифровые сертификаты ЕС. Без них можно путешествовать в пределах Евросоюза, но процесс въезда в каждую страну будет медленнее и осложнится тестами на COVID-19 и карантином», — уточнили в ведомстве.
С сегодняшнего дня Испанию также могут посещать туристы из стран, не входящих в Европейское содружество. Иностранцы должны иметь свидетельство о прививке от коронавируса препаратом, который ранее одобрило Европейское агентство лекарственных средств или ВОЗ, передаёт ТАСС.
В мире,Минздрав РФ,ВОЗ,ЕС,ИТАР-ТАСС,Испания,
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