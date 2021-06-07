Испания начала выдавать COVID-паспорта Евросоюза

«Испания начала выдавать всем подданным цифровые сертификаты ЕС. Без них можно путешествовать в пределах Евросоюза, но процесс въезда в каждую страну будет медленнее и осложнится тестами на COVID-19 и карантином», — уточнили в ведомстве.
С сегодняшнего дня Испанию также могут посещать туристы из стран, не входящих в Европейское содружество. Иностранцы должны иметь свидетельство о прививке от коронавируса препаратом, который ранее одобрило Европейское агентство лекарственных средств или ВОЗ, передаёт ТАСС.