Канада заявила о необоснованности российских санкций

В Москве пошли на такой шаг, поскольку «официальная Оттава продолжает на различных уровнях поддерживать направленные против России инициативы, проявляя неуместную и контрпродуктивную активность в поддержке ультранационалистического режима в Киеве и русофобских сил в Прибалтике, безосновательные обвинения нашей страны в "агрессии" против Украины, а также попытки вмешиваться во внутрироссийские дела», пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.