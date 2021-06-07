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Пресс-секретарь Лукашенко пообещала много "интересного" о канале NEXTA

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что в ближайшее время будет обнародовано много "интересного" о признанном в стране экстремистском Telegram-канале NEXTA, в частности детали о его финансировании. Об этом пишет РИА "Новости".
Пресс-секретарь Лукашенко: будет много "интересного" о канале NEXTA
Фото: Газета.RuГазета.Ru
"Все тайное рано или поздно становится явным. И я убеждена, что так будет и в данном случае. Озвучены будут и фамилии, и еще много всего "интересного". Чуть позже", - сказала она.
После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут разъяснений слов Протасевича об источнике финансирования.
В мире,Александра Лукашенко,Наталья Эйсмонт,Дмитрий Песков,РИА Новости,Беларусь,
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