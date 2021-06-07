НАТО созовет саммит с Россией

Североатлантический альянс в настоящий момент проводит контакты с РФ с целью созыва встречи Совета Россия - НАТО (СРН) на уровне послов. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг , выступая в понедельник в Атлантическом совете.

Фото: Reuters Reuters

"Мы предложили России провести такую встречу, но пока не получили от нее ответа. Мы сейчас проводим контакты с Россией для созыва Совета Россия - НАТО", - заявил он.

Столтенберг в очередной раз дословно повторил весь список обвинений альянса в адрес России, который фигурирует в каждом его выступлении. Он заявил о существовании "схемы враждебной деятельности России", которая якобы включает "вмешательство в демократические процессы Запада, подрывные действия кибератаки и дезинформацию". Он также утверждал, что Россия "поддерживает авторитарные режимы, такие как Белоруссия".

При этом генсек НАТО подчеркнул, что альянс считает необходимым продолжать диалог с Россией, чтобы обеспечить предсказуемость в отношениях.

Таяние льдов и повышение активности России в Арктике повышает важность этого региона для НАТО, заявил Столтенберг.

НАТО по своей инициативе прервала практически все направления взаимодействия с Россией весной 2014 года после воссоединения Крыма с Россией. Заседания Совета Россия - НАТО на уровне послов, которые до этого происходили по несколько раз в месяц стали проводиться по несколько раз в год, а в 2020 году не проводились совсем.