НАТО созовет саммит с Россией

Североатлантический альянс
в настоящий момент проводит контакты с РФ
с целью созыва встречи Совета Россия - НАТО (СРН) на уровне послов. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг
, выступая в понедельник в Атлантическом совете.
"Мы предложили России провести такую встречу, но пока не получили от нее ответа. Мы сейчас проводим контакты с Россией для созыва Совета Россия - НАТО", - заявил он.
Столтенберг в очередной раз дословно повторил весь список обвинений альянса в адрес России, который фигурирует в каждом его выступлении. Он заявил о существовании "схемы враждебной деятельности России", которая якобы включает "вмешательство в демократические процессы Запада, подрывные действия кибератаки и дезинформацию". Он также утверждал, что Россия "поддерживает авторитарные режимы, такие как Белоруссия".
При этом генсек НАТО подчеркнул, что альянс считает необходимым продолжать диалог с Россией, чтобы обеспечить предсказуемость в отношениях.
Таяние льдов и повышение активности России в Арктике повышает важность этого региона для НАТО, заявил Столтенберг.
НАТО по своей инициативе прервала практически все направления взаимодействия с Россией весной 2014 года после воссоединения Крыма с Россией. Заседания Совета Россия - НАТО на уровне послов, которые до этого происходили по несколько раз в месяц стали проводиться по несколько раз в год, а в 2020 году не проводились совсем.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
написала в своем Telegram-канале, что Россия готова обсуждать с Североатлантическим альянсом вопросы деэскалации и предотвращение инцидентов, однако без привлечения военных экспертов этот диалог не будет иметь смысла. Так она ответила на прозвучавшие ранее заявление генсека Столтенберга, что РФ не ответила на предложение альянса провести встречу СРН.