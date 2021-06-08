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В Польше возмутились новым государственным праздником Белоруссии

News.ruиещё 8
1 час назад
В МИД Польши возмутились новым государственным праздником Белоруссии — Днём народного единства. Этот праздник будет отмечаться в честь присоединения польских земель в 1939 году. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.
Польшу возмутил государственный праздник Белоруссии
Фото: pixabay.compixabay.com
МИД с возмущением воспринял заявление властей Белоруссии об учреждении нового праздника — День народного единства — 17 сентября. < > Основывать историческую политику Белоруссии на наследии пакта Сталина и Гитлера совершенно непонятно, — указано в сообщении.
Дипломаты отметили, что эти действия существенно затруднят для Белоруссии диалог с соседними государствами и странами Европы. В МИД Польши подчеркнули, что этот жест вписывается в российские действия по реинтерпретации сложной истории региона. Отмечается, что праздник в честь включения Белоруссии в состав СССР является прославлением советского наследия, а также «попыткой отрезать Белоруссию от её истинных корней».
День народного единства будут отмечать в Белоруссии 17 сентября, в этот день в 1939 году советские войска вошли на территорию Западной Белоруссии, которая была в составе Польши. В пресс-службе белорусского президента заявили, что эти действия стали актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, который был разделён против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора.
В марте глава польского правительства Матуеш Моравецкий призвал Латвию и Литву ввести экономические санкции против Белоруссии. По его словам, в Минске должны почувствовать, что борьба с поляками имеет не только дипломатические, но и конкретные экономические последствия.
В мире,День народного единства,МИД,Польша,Беларусь,
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