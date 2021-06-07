"Протасевича ждет расстрел в ЛНР"

Бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA и боевика «Азова» Романа Протасевича
в случае экстрадиции в Луганскую народную республику ожидает расстрел за «преступления против человечности» в Донбассе. Об этом сообщает
«Свободная пресса» со ссылкой на ФАН.
Также появилась информация о том, что представители прокуратуры ЛНР выехали в Минск
для того, чтобы допросить Протасевича.
В Луганске
обвинили белорусского оппозиционера в том, что он обеспечивал транзит граждан, желающих воевать в Донбассе на стороне Украины. Против Протасевича было возбуждено уголовное дело.
Согласно версии следствия, летом 2014 года он добровольно вступил в украинский батальон «Азов», признанный в ЛНР террористической организацией. Также сообщается, что до
зимы 2015 года он был участником боевых действий в Донбассе.
Как заявляют в пресс-службе ведомства ЛНР, Протасевич обстреливал населенные пункты Донбасса из тяжелого вооружения.
Вероятность того, что Протасевича выдадут в Луганск, равна нулю, указал политолог Александр Дудчак
.
«Однако правильно, что шум вокруг этого поднимают. А как Генпрокуратура ЛНР должна себя вести? Дело вовсе не в какой-то роли. Они реагируют и действуют в соответствии с имеющейся информации», - заявил он.
Неофициальное заявление ЛНР о Протасевиче было изначально профилактическим — оно направлено против тех, кто хотел бы авантюрно воевать в Донбассе, полагает политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев
.
Не следует воспринимать всерьез вопрос выдачи гражданина Белоруссией непризнанным государственным образованиям, заявил он.
Бывшего главного редактора NEXTA и его девушку, гражданку России Софию Сапегу, задержали 23 мая в Минске. Их самолет, который летел по маршруту Афины - Вильнюс, сел после появления информации о бомбе на борту. Его сопровождал истребитель Военно-воздушных сил Белоруссии.