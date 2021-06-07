"Протасевича ждет расстрел в ЛНР"

Бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA и боевика «Азова» Романа Протасевича в случае экстрадиции в Луганскую народную республику ожидает расстрел за «преступления против человечности» в Донбассе. Об этом сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на ФАН.

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Также появилась информация о том, что представители прокуратуры ЛНР выехали в Минск для того, чтобы допросить Протасевича.

Луганске обвинили белорусского оппозиционера в том, что он обеспечивал транзит граждан, желающих воевать в Донбассе на стороне Украины. Против Протасевича было возбуждено уголовное дело.

Согласно версии следствия, летом 2014 года он добровольно вступил в украинский батальон «Азов», признанный в ЛНР террористической организацией. Также сообщается, что до

зимы 2015 года он был участником боевых действий в Донбассе.

Как заявляют в пресс-службе ведомства ЛНР, Протасевич обстреливал населенные пункты Донбасса из тяжелого вооружения.

Вероятность того, что Протасевича выдадут в Луганск, равна нулю, указал политолог Александр Дудчак

«Однако правильно, что шум вокруг этого поднимают. А как Генпрокуратура ЛНР должна себя вести? Дело вовсе не в какой-то роли. Они реагируют и действуют в соответствии с имеющейся информации», - заявил он.

Неофициальное заявление ЛНР о Протасевиче было изначально профилактическим — оно направлено против тех, кто хотел бы авантюрно воевать в Донбассе, полагает политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев

Не следует воспринимать всерьез вопрос выдачи гражданина Белоруссией непризнанным государственным образованиям, заявил он.