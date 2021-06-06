Елизавета II стала прабабушкой в 11-й раз

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"Королева, принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская, а также герцог и герцогиня Кембриджские были проинформированы о рождении дочери герцога и герцогини Сассекских и очень этому рады", - отмечается в сообщении.

Принц Гарри и Маркл уже получили множество поздравлений от различных политиков, актеров и общественных деятелей со всего мира, в том числе и от премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона и лидера оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кира Стармера.

О том, что Лилибет Диана родилась 4 июня, герцог и герцогиня Сассекские сообщили в воскресенье. Девочка, масса которой при рождении составила 3,5 кг, заняла восьмое место в очереди престолонаследия. Она была названа в честь Елизаветы II, которую в узком семейном кругу называют Лилибет, а также принцессы Дианы (1961-1997) - матери принцев Гарри и Уильяма.

В настоящее время принц Гарри и его супруга проживают в Санта-Барбаре и воспитывают сына Арчи, который родился 6 мая 2019 года. Пара переехала в США после того, как в феврале прошлого года сообщила о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и о желании обеспечить себе финансовую независимость.