Елизавета II стала прабабушкой в 11-й раз

Королева Великобритании Елизавета II
, ставшая прабабушкой в 11-й раз, поздравила своего внука принца Гарри
и его супругу Меган Маркл с рождением
дочери Лилибет Дианы. Как говорится в обнародованном в воскресенье заявлении Букингемского дворца, к поздравлениям также присоединились наследник престола принц Уэльский Чарльз с супругой герцогиней Корнуоллской Камиллой, а также брат Гарри герцог Кембриджский Уильям и его жена Кейт Миддлтон
.
Фото: Steve Parsons/Pool Photo via APSteve Parsons/Pool Photo via AP
"Королева, принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская, а также герцог и герцогиня Кембриджские были проинформированы о рождении дочери герцога и герцогини Сассекских и очень этому рады", - отмечается в сообщении.
Принц Гарри и Маркл уже получили множество поздравлений от различных политиков, актеров и общественных деятелей со всего мира, в том числе и от премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона
и лидера оппозиционной Лейбористской партии Великобритании
Кира Стармера.
О том, что Лилибет Диана родилась 4 июня, герцог и герцогиня Сассекские сообщили в воскресенье. Девочка, масса которой при рождении составила 3,5 кг, заняла восьмое место в очереди престолонаследия. Она была названа в честь Елизаветы II, которую в узком семейном кругу называют Лилибет, а также принцессы Дианы (1961-1997) - матери принцев Гарри и Уильяма.
В настоящее время принц Гарри и его супруга проживают в Санта-Барбаре и воспитывают сына Арчи, который родился 6 мая 2019 года. Пара переехала в США после того, как в феврале прошлого года сообщила о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и о желании обеспечить себе финансовую независимость.
Причины решения герцога и герцогини не ясны до конца, и в британских СМИ публиковались разнообразные догадки по этому поводу. Ряд обозревателей связывал этот шаг с тем, что супруги слишком устали от назойливого внимания желтой прессы, которая, по словам принца Гарри, развернула настоящую кампанию травли его супруги и распространяет о ней ложные слухи. Другие указывали на размолвки внутри королевской семьи и ссору между принцем Гарри и его братом Уильямом.