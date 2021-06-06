В Женеве перед встречей Байдена и Путина открыли памятник «врагам» США

Рядом с фигурами установлен четвертый стул – пустой. Вероятно, продразумевается, что он предназначен тем, кто тоже хочет (и имеет) что сказать важного для общественности. Каждый из троих персонажей, ставших прототипами для монумента, в свое время сделал достоянием гласности неприглядную подноготную американских спецслужб и рассказал о военных преступления США. Памятник явно отсылает зрителя к ассоциациям с ребенком, которого взрослые поднимают на стул, чтобы ему было удобнее наизусть читать стишок.