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В Женеве перед встречей Байдена и Путина открыли памятник «врагам» США

Елена Прошина
6 июня 2021
Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня» опубликовал фотографию недавно установленного в Женеве памятника людям, предъявившим миру неприглядные секреты американских спецслужб. Арт-объект открыли в преддверии российско-американской встречи на высшем уровне в Швейцарии.
В Женеве перед встречей Байдена и Путина открыли памятник «врагам» США
Фото: TelegramTelegram
В Женеве установили памятник Эдварду Сноудену, Джулиану Ассанжу и Челси (Брэдли) Мэннинг. Композиция состоит из выстроенных в ряд трех человеческих фигур, стоящих на обычных стульях.
Рядом с фигурами установлен четвертый стул – пустой. Вероятно, продразумевается, что он предназначен тем, кто тоже хочет (и имеет) что сказать важного для общественности. Каждый из троих персонажей, ставших прототипами для монумента, в свое время сделал достоянием гласности неприглядную подноготную американских спецслужб и рассказал о военных преступления США. Памятник явно отсылает зрителя к ассоциациям с ребенком, которого взрослые поднимают на стул, чтобы ему было удобнее наизусть читать стишок.
Судя по всему, авторы этого арт-объекта адресовали свой протестный посыл Соединенным Штатам (нарушающим, по мнению ряда правозащитников, свободу слова) и Европе (не защищающей должным образом принципы демократии).
Характерно, что открытие оригинального памятника произошло всего за 10 дней до встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. Напомним, что встреча двух лидеров, по всей видимости, будет посвящена вопросам мировой стабильности и обсуждению некоторых острых тем во взаимоотношениях двух стран.
В мире,Эдвард Сноуден,Ксения Собчак,Джозеф Байден,Владимир Путин,Швейцария,Соединенные Штаты,
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