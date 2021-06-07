Зеленский рассчитывает встретиться с Байденом раньше Путина

"Считаю такие консультации важными. Я верю, что консультации должны проводиться лицом к лицу, потому что многие вещи просто нельзя обсуждать по телефону. Понимаю, что из-за имеющихся у Байдена планов и его жесткого графика это может не произойти, но выбор остается только за ним. Будучи гарантом Конституции Украины, я готов защищать Украину в любой момент и в любой точке планеты, и я готов встретиться с ним (Байденом) и обсудить все эти детали перед встречей (Путина и Байдена)", — заявил Зеленский.