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Зеленский готов встретиться с Байденом в любой точке мира

Свободная прессаиещё 40
13 часов назад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с главой США Джо Байденом до российско-американского саммита в Женеве.
Зеленский рассчитывает встретиться с Байденом раньше Путина
Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look PressVolodymyr Zelensky/Global Look Press
Как сообщает РЕН ТВ, украинский лидер отметил, что готов сделать это в любой точке мира.
"Считаю такие консультации важными. Я верю, что консультации должны проводиться лицом к лицу, потому что многие вещи просто нельзя обсуждать по телефону. Понимаю, что из-за имеющихся у Байдена планов и его жесткого графика это может не произойти, но выбор остается только за ним. Будучи гарантом Конституции Украины, я готов защищать Украину в любой момент и в любой точке планеты, и я готов встретиться с ним (Байденом) и обсудить все эти детали перед встречей (Путина и Байдена)", — заявил Зеленский.
Он также заметил, что контакт с президентом США "в той или иной форме" возможен.
Ранее "СП" писала, что глава делегации Киева в трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук посоветовал Байдену перед встречей с Путиным поговорить с Зеленским.
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