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Черногория разрешила россиянам въезд без тестов на COVID

Елена Прошина
6 июня 2021
Министр экономического развития Черногории Яков Милатович сообщила, что его страна готова к массовому приему туристов из России. Для этого гражданам нашей страны не придется оформлять визы и сдавать тесты на коронавирус при въезде. Такое заявление корреспонденту ТАСС в ходе Петербургского экономического форума сделал официальный представитель этой балканской страны.
Черногория разрешила россиянам въезд без тестов на COVID
Фото: ТАССТАСС
Милатович заверил, что если турист заразится коронавирусом на территории Черногории, медицинская помощь ему будет предоставлена совершенно бесплатно. Черногория даже готова безвозмездно обеспечивать ПЦР-тестирование тех туристов, кому оно требуется для возвращения на родину. Такое радушие и желание черногорцев идти навстречу интересам гостей из других стран вполне объяснимо. Дело в том, что туротрасль этого государства пережила катастрофический спад в 2020 году на 85%. В целом экономика Черногории упала из-за отсутствия туристов на 15%.
«Мы особо рассчитываем на туристов, которым хорошо знакома Черногория. Потому что в такое время, как пандемия, люди приезжают в те места, которые уже хорошо знают, а российские туристы хорошо знают Черногорию», - пояснил Милатович.
Между тем, в условиях невозможности массово выехать на отдых за рубеж, самым популярным летним направлением у россиян, путешествующих с детьми, стал Симферополь. Его, по данным «Известий», выбирают 27,8% отдыхающих. В Сочи едут 20,2% туристов, в Анапу 13,3%. Москва оказалась на четвертом месте по популярности с 7,5% граждан, вбирающих места для летнего отдыха. Замыкает пятерку самых востребованных направление Калининград с 5,1% турпотока.
В мире,ИТАР-ТАСС,Россия,Черногория,
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