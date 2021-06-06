Черногория разрешила россиянам въезд без тестов на COVID

Министр экономического развития Черногории Яков Милатович сообщила, что его страна готова к массовому приему туристов из России. Для этого гражданам нашей страны не придется оформлять визы и сдавать тесты на коронавирус при въезде. Такое заявление корреспонденту ТАСС в ходе Петербургского экономического форума сделал официальный представитель этой балканской страны.
Милатович заверил, что если турист заразится коронавирусом на территории Черногории, медицинская помощь ему будет предоставлена совершенно бесплатно. Черногория даже готова безвозмездно обеспечивать ПЦР-тестирование тех туристов, кому оно требуется для возвращения на родину. Такое радушие и желание черногорцев идти навстречу интересам гостей из других стран вполне объяснимо. Дело в том, что туротрасль этого государства пережила катастрофический спад в 2020 году на 85%. В целом экономика Черногории упала из-за отсутствия туристов на 15%.
«Мы особо рассчитываем на туристов, которым хорошо знакома Черногория. Потому что в такое время, как пандемия, люди приезжают в те места, которые уже хорошо знают, а российские туристы хорошо знают Черногорию», - пояснил Милатович.
Между тем, в условиях невозможности массово выехать на отдых за рубеж, самым популярным летним направлением у россиян, путешествующих с детьми, стал Симферополь. Его, по данным «Известий», выбирают 27,8% отдыхающих. В Сочи едут 20,2% туристов, в Анапу 13,3%. Москва оказалась на четвертом месте по популярности с 7,5% граждан, вбирающих места для летнего отдыха. Замыкает пятерку самых востребованных направление Калининград с 5,1% турпотока.