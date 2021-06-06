Черногория разрешила россиянам въезд без тестов на COVID

Милатович заверил, что если турист заразится коронавирусом на территории Черногории, медицинская помощь ему будет предоставлена совершенно бесплатно. Черногория даже готова безвозмездно обеспечивать ПЦР-тестирование тех туристов, кому оно требуется для возвращения на родину. Такое радушие и желание черногорцев идти навстречу интересам гостей из других стран вполне объяснимо. Дело в том, что туротрасль этого государства пережила катастрофический спад в 2020 году на 85%. В целом экономика Черногории упала из-за отсутствия туристов на 15%.