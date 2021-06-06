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За биткойн ответишь: хакеры объявили войну Илону Маску

Елена Прошина
6 июня 2021
Сообщение угрожающего характера в адрес основателя Tesla и изобретателя международной платежной системы PayPal Илона Маска от хакерской группировки Anonymous опубликовало издание Daily Mail.
За биткойн ответишь: хакеры объявили войну Илону Маску
Фото: AP PhotoAP Photo
Компьютерных злоумышленников не устраивает то, как Маск по своей прихоти манипулирует курсом криптовалют. Хакеры считают, что он таким образом издевается над трудолюбивыми людьми. У последних «рушатся мечты из-за его публичных истерик». В видеообращении звучит фраза: «Вы встретили достойного соперника. Мы Anonymous. Мы легион. Мы идем».
Кроме того, с точки зрения хакеров, Маск на самом деле лукавит, когда говорит о своей заботе об экологии в мире. Члены группировки уверены, что основатель Tesla «пытается играть по обе стороны».
«Похоже, что ваше стремление спасти мир больше связано с комплексом превосходства и спасителя, чем с реальной заботой о человечестве», — так Anonymous сформулировали эту свою претензию.
Напомним, что более месяца назад Илон Маск объявил о прекращении продаж электрокаров Tesla за биткоины. Позднее он опубликовал несколько твитов, свидетельствующих о его недоверии к криптовалютам. В результате курс биткоина рухнул с $64 000 в апреле до примерно $34 000 на данный момент.
Напомним, что власти США обвиняют в связях с хакерами из группировки Anonymous основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. По версии американского Минюста, он просил представителей этой организации присылать ему данные о правительственных разведывательных организациях – ЦРУ и АНБ.
В мире,Илон Маск,PayPal,АНБ,ЦРУ,Wikileaks,
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