За биткойн ответишь: хакеры объявили войну Илону Маску

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Компьютерных злоумышленников не устраивает то, как Маск по своей прихоти манипулирует курсом криптовалют. Хакеры считают, что он таким образом издевается над трудолюбивыми людьми. У последних «рушатся мечты из-за его публичных истерик». В видеообращении звучит фраза: «Вы встретили достойного соперника. Мы Anonymous. Мы легион. Мы идем».

Кроме того, с точки зрения хакеров, Маск на самом деле лукавит, когда говорит о своей заботе об экологии в мире. Члены группировки уверены, что основатель Tesla «пытается играть по обе стороны».

«Похоже, что ваше стремление спасти мир больше связано с комплексом превосходства и спасителя, чем с реальной заботой о человечестве», — так Anonymous сформулировали эту свою претензию.

Напомним, что более месяца назад Илон Маск объявил о прекращении продаж электрокаров Tesla за биткоины. Позднее он опубликовал несколько твитов, свидетельствующих о его недоверии к криптовалютам. В результате курс биткоина рухнул с $64 000 в апреле до примерно $34 000 на данный момент.