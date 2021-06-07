В Южной Корее началась массовая вакцинация граждан

Вакцинация от COVID-19 граждан возрастной группы от 60 до 64 лет стартовала в Южной Корее . Об этом 7 июня сообщила пресс-служба национального управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Всего в стране проживает 3,95 млн граждан данной возрастной категории, из них на вакцинацию записались около 79%. Сроки вакцинации были вынужденно сдвинуты из-за задержек с поставками вакцин. Изначально властями Южной Кореи было запланировано с 7 июня начать вакцинацию воспитателей детских садов, работников центров по уходу за детьми и учителей начальных классов, но из-за корректировки графика поставок вакцин эти категории граждан начнут прививать в июле.

По состоянию на 6 июня в стране одну дозу вакцины получили уже 7,59 млн человек, или 14% населения, полностью привиты от COVID-19 2,27 млн человек (4,4%). Среднесуточный показатель по новым случаям заражения коронавирусом в Южной Корее с конца марта составляет от 400 до 700. Общее число выявленных случаев заражения с начала пандемии составило 144 637, из них летальных исходов — 1 974.