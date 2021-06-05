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«С ним разговаривали по-плохому»: Профайлер изучил «интервью» Протасевича белорусскому ТВ

Ювелина Бернст
22 минуты назад
Задержанный в Минске основатель Тelegram-канала NEXTA Роман Протасевич может оказаться на стороне президента Белоруссии Александра Лукашенко, считает профайлер международного уровня, врач-психиатр Алексей Филатов. Его слова передает Ura.ru.
Профайлер об интервью Протасевича: «С ним разговаривали по-плохому»
Фото: ВидеокадрВидеокадр
Филатов вынес свой вердикт, просмотрев интервью Протасевича на телевидении 3 июня. Эксперт не исключил того, что журналист может перейти на сторону Лукашенко. Это будет видно через две-три недели, уточнил Филатов.
По его мнению, Протасевич не будет бороться против системы, но будет договариваться, и «система может найти обстоятельства, которые заставят» Протасевича стать сторонником главы государства.
Филатов объяснил, что во время интервью Протасевич испытывал критический уровень стресса. Все позитивные эмоции, которые он демонстрировал были не искренними. Это говорит о том, что он делает то, «что от него это ожидают, если не требуют», сказал психиатр.
«Очевидно, что был опыт не совсем хороший, когда с ним разговаривали по-плохому», — отметил профайлер.
23 мая в аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Причиной стал сигнал о минировании, который оказался ложным. С рейса сняли и задержали Протасевича. Журналиста обвиняют в организации беспорядков, действиях, возбуждающих социальную вражду по и нарушении общественного порядка. Основанный им Telegram-канал Nexta является самым популярным русскоязычным каналом, который с начала протестов в Белоруссии их направлял и курировал. В республике его признали экстремистским.
В мире,Роман Протасевич,Алексей Филатов,Александр Лукашенко,РИА Ura.ru,Минск,Беларусь,
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