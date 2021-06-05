Профайлер об интервью Протасевича: «С ним разговаривали по-плохому»

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Филатов вынес свой вердикт, просмотрев интервью Протасевича на телевидении 3 июня. Эксперт не исключил того, что журналист может перейти на сторону Лукашенко. Это будет видно через две-три недели, уточнил Филатов.

По его мнению, Протасевич не будет бороться против системы, но будет договариваться, и «система может найти обстоятельства, которые заставят» Протасевича стать сторонником главы государства.

Филатов объяснил, что во время интервью Протасевич испытывал критический уровень стресса. Все позитивные эмоции, которые он демонстрировал были не искренними. Это говорит о том, что он делает то, «что от него это ожидают, если не требуют», сказал психиатр.

«Очевидно, что был опыт не совсем хороший, когда с ним разговаривали по-плохому», — отметил профайлер.