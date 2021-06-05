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Умерла звезда фильмов «Розовая пантера» и «Доктор Кто» Демарис Хейман

Елена Прошина
1 час назад
Английская кино- и телеактриса Демарис Хейман, известная ролями положительных, но слегка эксцентричных персон, скончалась 3 июня, всего лишь за две недели до своего 92-го дня рождения. Об этом сообщает портал Doctor Who News&
Умерла звезда фильмов «Розовая пантера» и «Доктор Кто» Демарис Хейман
Фото: TwitterTwitter
Демарис Энн Кеннеди Хейман родилась в Лондонском Кенсингтоне 16 июня 1929 года. Образование получила в Челтнемском женском колледже. После репертуарной работы на театральной сцене, она дебютировала в кино в фильме «Красавицы святой Троицы» (1954) в незарегистрированной роли шестой актрисы. Первая телевизионная работа Демарис Хейман датирована 1953 годом в роли Элизы в «Истории искателей сокровищ».
Полная фильмография Демарис Хейман и список ТВ- и кинопроектов, в которых она принимала участие, насчитывает порядка 47 работ. Среди них «Как мы жили», «Паганини снова наносит удар», «Театр Вудхауза», «Летучий отряд Скотленд-Ярда», «Признания инструктора по вождению» (гольфистка Твиди), «Розовая пантера снова наносит удар», «Чисто английское убийство», «Выбирайте выражения» и другие.
Последние фильмы и проекты, в создании которых принимала участие Дамарис Хейман, - это «Смерть сердца» (1987 год), «Одной ногой в могиле» (1990) и «Дом сестер Эллиотт» (1991)
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