Велась военная деятельность: Помпео заявил об утечках вируса из лабораторий Уханя

Он уточнил, что Госдепартаменту стало известно, что в Китае было проведено «исследование функций», что эта лаборатория была четвёртого уровня и уже имела утечки из-за недостаточной безопасности. Также там были врачи, которые заболели и были госпитализированы ещё осенью 2019 года.