Велась военная деятельность: Помпео заявил об утечках вируса из лабораторий Уханя

Госдепартамент проделал хорошую работу, так как мы преодолели много внутренней бюрократии, чтобы выяснить детали и преодолеть запреты тех, кто пытается утаить важную информацию. Китай не хочет, чтобы мир знал о секретной военной деятельности, проводимой в Уханьском институте вирусологии, — заявил Помпео.
Мы знаем, что в той же лаборатории велась военная деятельность. Мы не знаем, что они делали, и то, что они не хотят, чтобы мы знали, говорит о том, что мы не должны сомневаться. Когда мы доберёмся до конца этой истории, мы покажем, что китайцы знали, что произошло, и их вирусологическая лаборатория была в центре этого, — подчеркнул Помпео.