Ким Чен Ын появился на публике впервые за месяц

Долгое отсутствие лидера КНДР на публике вызывает опасения уже не в первый раз. Так, весной 2020 года очередное исчезновение стало поводом для множества слухов о состоянии его здоровья. Тогда Ким Чен Ын пропал из поля зрения СМИ еще 11 апреля, новые его фото были опубликованы спустя 20 дней. За это время политик пропустил несколько важных событий, в том числе день рождения «лидера нации» Ким Ир Сена, главный праздник в стране. В некоторых СМИ появлялась информация, что Ким Чен Ын тяжело болен или даже мертв.