Фото: РИА Новости РИА Новости

Украина считает, что в ее плохом положении на внешнеполитической арене и внутренних проблемах виноваты другие страны, но не украинские власти – так представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о том, что в "потере" Украиной Крыма виноваты Париж и Берлин.

Захарова также напомнила о заявлениях Киева о том, что Запад должен принудить Россию продолжать транзитировать газ через украинскую территорию, а американская сторона – оказывать военную поддержку Украины. "Поразительно, но Украине должны все. Россия - газ и Крым, Франция и Германия - российский газ, Крым и нести ответственность за безответственное поведение украинских политиков; США - российский газ, Крым, оружие, политически поддерживать безответственное поведение украинских политиков", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Впрочем, Захарова согласилась с тем, что такую линию поведения Киева на мировой арене можно даже считать оправданной.

"Кредиты, транши и жалеть - это Украине должны вообще все. С другой стороны, какая-никакая, но тоже стратегия", - пояснила представитель российского внешнеполитического ведомства.

В своем заявлении на брифинге после заседания СНБО Данилов заявил, что Германия и Франция должны нести ответственность за то, что Крым вошел в состав России.

Он посетовал на то, что украинским властям приходится разговаривать с "мощными игроками в Европе", которые заинтересованы в сотрудничестве с Россией, и, в частности, в завершении прокладки и введении в строй газопровода "Северный поток - 2".

Украинский чиновник также напомнил, что Париж и Берлин отказали Украине в предоставлении "Плана действий по членству в НАТО " (ПДЧ, решение должно приниматься единогласно всеми членами союза).

"Надо прекращать, скажем так, недосказанные вещи по этому поводу. Прежде всего - это Германия и Франция, которые являются политическими и экономическими партнерами РФ на сегодняшний день. И нам это очень неприятно, потому что именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ, когда почти все было готово, Грузии и Украине, и мы помним, что в 2008 году на Грузию напала РФ", - сказал Данилов.

В один ряд с грузино-осетинским конфликтом, когда российские войска отразили атаки грузинской армии, напавшей на Южную Осетию, он поставил вхождение Крыма в состав России, произошедшее на основе результатов регионального референдума.

"Должны ли за это нести какую-то ответственность Германия и Франция? Я считаю, что должны", - подчеркнул секретарь украинского ведомства.

Он выразил разочарование тем, что Париж и Берлин только "выражают обеспокоенность" происходящими с Украиной неприятностями, но никак ей не помогают.

В начале 2008 года Североатлантический альянс получил письмо за подписями президента Украины Виктора Ющенко , премьер-министра Юлии Тимошенко и спикера парламента Арсения Яценюка с просьбой присоединить Украину к "Плану действий по членству в НАТО", однако на Бухарестском саммите НАТО в апреле того же года украинская сторона получила отказ из-за позиции Германии и Франции.

"НАТО приветствует евроатлантическое стремление Украины и Грузии к членству. Мы сегодня договорились, что эти страны станут членами НАТО. Обе страны внесли ценный вклад в операции Североатлантического союза. ПДЧ - следующий шаг для Украины и Грузии на их прямом пути к членству", - говорилось в декларации по итогам саммита.

Как указывал вице-канцлер ФРГ, министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью изданию Leipziger Volkszeitung, НАТО приняло нелегкое решение о признании независимости Косова вопреки возражениям Москвы, и теперь "внешняя политика Германии в отношении Москвы достигла пределов возможного".

По его словам, Альянс на должен еще раз проверять на прочность "отношения с Россией", а принятие Украины и Грузии в НАТО создаст напряженность и неуправляемую ситуацию на международной арене, и в Европе – в частности. Такую позицию поддержали также Испания, Италия и Нидерланды, сообщало издание Deutsche Welle.

При этом, за прошедшие 12 лет Украина так и не получила ПДЧ, лишь в июне 2020 года Североатлантический совет признал Украину в качестве партнера с расширенными возможностями, при это в НАТО отдельно подчеркнули, что этот статус не влияет на решение о членстве страны в Альянсе.

Президент Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Axios также заявлял, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО, заверяя, что от этого зависит безопасность в Европе.