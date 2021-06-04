23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту. В Минске пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них оказался экс-главред NEXTA Nexta Роман Протасевич, его задержали. Вместе с ним была задержана его девушка - 23-летняя россиянка Софья Сапега.

По словам Филипоненко, Роман Протасевич утверждает, что в Донбассе ничего плохого не делал и всего лишь был журналистом на передовых рубежах ВСУ.

«По данным наших источников из ОТГ «Север», Протасевич являлся снайпером, и нередко практиковался в стрельбе мирным жителям, а также медработникам и сотрудникам МЧС, прибывавшим к ним на помощь», - заявил он.

Также в Народной милиции ЛНР утверждают, что через Протасевича проходил транзит граждан, желающих заработать и «повоевать» в Донбассе на стороне вооруженных сил Украины.

«Трансфер из Минска составлял 5 000 долларов. В стоимость входило 7-дневное проживание, питание и три выхода на первую линию обороны со стрельбой из различного вооружения с неограниченным расходом боеприпасов», - пояснил Иван Филипоненко.

Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Роман Протасевич был членом украинского батальона «Азов» (организация запрещена в РФ) и участвовал в боевых действиях в Донбассе.