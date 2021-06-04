Лечение коронавируса оценили в $22 тысячи в США

Средняя стоимость госпитализации по программе Medicare для заболевших COVID-19 пожилых американцев составила около 22 тысяч долларов. При этом для тяжелобольных стоимость лечения оказалась гораздо более высокой, свидетельствуют данные исследования, проведенного специалистами Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Свою работу ученые опубликовали в журнале Annals of Internal Medicine.

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Исследование затронуло 28 миллионов американцев, воспользовавшихся программой Medicare – то есть тех, чей возраст 65 лет и выше. Из них 4% была оказана медицинская помощь в связи с заражением коронавирусом. Для лечившихся дома расходы на один амбулаторный прием составили 164 доллара.

23% заболевших были госпитализированы. В среднем на каждого такого пациента в период с апреля по декабрь 2020 года тратилось 21752 доллара. Для тех же, кому требовались аппараты искусственной вентиляции легких, стоимость лечения достигала в среднем 49441 доллар. Трата на одного умершего пациента составила 32 тысячи долларов. Как отмечают исследователи, больше в процентном соотношении госпитализировалось мужчин. Также большей была доля людей с черным цветом кожи и выходцев из Азии. Стоимость лечения для них также была выше. Средняя продолжительность госпитализации составила 9,2 дня.

Всего в рамках национальной программы страхования Medicare на госпитализации и амбулаторные приемы пациентов с коронавирусом в 2020 году было выделено 6,3 миллиарда долларов.