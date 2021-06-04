По словам Путило, в интервью Протасевич не назвал ни одного соответствующего действительности факта. Он считает, что все эти заявления журналист сделал в результате пыток, «сопряженных с личными переживаниями и грамотно внушенными Роману убеждениями о тотальном предательстве» со стороны соратников.

«Мы знаем, что перед подобными допросами (иначе это «интервью» не назвать) используется как психологическое воздействие и обработка, так и специальные медицинские препараты, соответствующие психоэмоциональному состоянию и характеру Романа», - заявил Путило.

По его мнению, эти препараты могли повысить разговорчивость журналиста и «развить бурную фантазию».

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту.

В Минске пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них оказался экс-главред NEXTA Nexta Роман Протасевич, его задержали. Вместе с ним была задержана его девушка - 23-летняя россиянка Софья Сапега.

В интервью телеканалу ОНТ Протасевич признал вину в организация массовых несанкционированных акций. Также он заявил, что деятельность Светланы Тихановской и других оппозиционеров финансируется властями Литвы.

Протасевич раскритиковал Путило, заявив, что тот «получил всемирную славу и известность» за его счет.

«Его эго росло так стремительно, что после признания он позволял оскорбительные шутки в мой адрес и смотрел на меня презрительно», - сказал он.