Посол Украины назвал «безумную цель» России

«Прозападное и демократическое развитие моей родины для Путина - это как бельмо на глазу», - заявил Мельник.

Он добавил, что в этом году существовала реальная опасность нового масштабного нападения на Украину и она не исчезла по сей день. Дипломат добавил, что украинская армия во многом уступает российской, но смогла бы достойно обороняться.

Чем обернется вызов Швейцарии Евросоюзу

Швейцария прервала переговоры по рамочному соглашению с Евросоюзом и отказалась от идеи принять единую законодательную базу с ЕС. Портал «ИноСМИ» отмечает , что в Берне соглашение сочли подрывающим швейцарский суверенитет.

Однако из-за отказа от документа у Швейцарии могут возникнуть проблемы. Уже истек срок действия соглашения Берна и ЕС о стандартах медицинской техники, через два года перестанут действовать договоренности в области электрической, оптико-механической и металлообрабатывающей промышленностей. Под угрозой окажутся 300 тысяч рабочих мест и 55 процентов экспортного потенциала. Вероятные потери Швейцарии оценивают в 1,2 миллиарда евро в год.

Космос на грани холодной войны

Противостояние США и Китая в космосе обостряется: у обеих стран есть программы по освоению Луны и Марса, но за спектаклем для широкой публики о завоевании красной планеты разыгрывается более «земная» война за экономическое и военное лидерство, а также за использование околоземной орбиты, считает Ouest-France.

Контроль связи и передачи данных, 5G, автомобили, самолеты, дроны, военные действия - околоземная орбита становится центральным местом расположения ключевых инфраструктур цифровой планеты. Каждый хочет свою группировку спутников, поэтому битва за орбиту - решающая и стратегическая. Россия стоит в ней на стороне Китая, а еще один участник битвы - ЕС - «ослаблен самим собой».

«Заторы, аварии, отходы, нападения, пиратство Эльдорадо может быстро превратиться в ужасную технологическую, военную и экологическую ловушку для планеты Земля», - предупреждает издание.

Мигранты предпочли Казахстан России

Трудовые мигранты из Центральной Азии стали выбирать для работы Казахстан, а не Россию, несмотря на более низкую зарплату, сообщает УНИАН. Рабочий из Узбекистана Дильшодбек рассказал, что его брату в мае пришлось потратить около 600 долларов на авиабилет в РФ и еще 300 долларов - на разрешение на работу.

По его словам, до Казахстана можно добраться, потратив часть этих сумм. Цены на авиабилеты в РФ заметно выросли во время пандемии. Власти Казахстана тем временем оплачивают затраты на дорогу для мигрантов из соседних государств - стране нужны дополнительные работники сельскохозяйственного сектора и дворники. В Атырау дворники получают около 330 долларов в месяц (примерно 24 тысячи рублей).

«Германия помогает Украине только на словах»

Автор Die Welt Клеменс Вергин заявил , что Германия поддерживает Украину только на словах, а на деле пытается задобрить Кремль. Автор отметил, что президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз попросил немецкие компании продать вооружения, но глава МИД Германии Хайко Маас ответил на это категорическим отказом.