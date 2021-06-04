Эксперт предрек Украине острокризисное развитие событий

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старается выстраивать внеконституционную вертикаль власти, как и рекомендуют ему приближенные к нему люди. Об этом сообщает «Свободная пресса».

Инициатива украинских властей говорит о

существенной потере влияния центральной власти на местные элиты «незалежной», указал директор Украинского института политики Руслан Бортник . Также, по его словам, это демонстрирует желание Киева установить новые правила игры.

В программе канала «Капитал» он задался вопросом, чем станет новый Конгресс — Земским собором или Политбюро.

По мнению Бортника, Зеленский своими действиями настраивает против себя игроков – внешних и внутренних. Однако он подчеркнул, что Зеленского на международном уровне игнорируют.

Как отмечается, президент Украины потерял существенную электоральную поддержку. Общество считает, что Зеленский предал своих избирателей, в частности, которые проживают на Юго-Востоке страны.

В этой связи политолог допустил очередное острокризисное развитие событий в украинском политикуме.

«А любые договоренности Байдена с Путиным, вообще, могут обнулить нынешний политический класс Украины», — подчеркнул аналитик.