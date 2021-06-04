Эксперт предрек Украине острокризисное развитие событий

старается выстраивать внеконституционную вертикаль власти, как и рекомендуют ему приближенные к нему люди. Об этом сообщает
«Свободная пресса».
Инициатива украинских властей говорит о
существенной потере влияния центральной власти на местные элиты «незалежной», указал директор Украинского института политики Руслан Бортник
. Также, по его словам, это демонстрирует желание Киева установить новые правила игры.
В программе канала «Капитал» он задался вопросом, чем станет новый Конгресс — Земским собором или Политбюро.
По мнению Бортника, Зеленский своими действиями настраивает против себя игроков – внешних и внутренних. Однако он подчеркнул, что Зеленского на международном уровне игнорируют.
Как отмечается, президент Украины потерял существенную электоральную поддержку. Общество считает, что Зеленский предал своих избирателей, в частности, которые проживают на Юго-Востоке страны.
В этой связи политолог допустил очередное острокризисное развитие событий в украинском политикуме.
«А любые договоренности Байдена с Путиным, вообще, могут обнулить нынешний политический класс Украины», — подчеркнул аналитик.
Владимир Зеленский заявлял, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» «отключит» Украину от 3 млрд долларов ежегодного дохода.