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Эксперт предрек Украине острокризисное развитие событий

Лера Букина
1 час назад
Эксперт предрек Украине острокризисное развитие событий
Фото: ТАССТАСС
старается выстраивать внеконституционную вертикаль власти, как и рекомендуют ему приближенные к нему люди. Об этом сообщает «Свободная пресса».
На днях представитель президентской администрации Кирилл Тимошенко, отвечающий за внутреннюю политику, заявил о создании некоего Конгресса региональных властей.
Инициатива украинских властей говорит о
существенной потере влияния центральной власти на местные элиты «незалежной», указал директор Украинского института политики Руслан Бортник. Также, по его словам, это демонстрирует желание Киева установить новые правила игры.
В программе канала «Капитал» он задался вопросом, чем станет новый Конгресс — Земским собором или Политбюро.
По мнению Бортника, Зеленский своими действиями настраивает против себя игроков – внешних и внутренних. Однако он подчеркнул, что Зеленского на международном уровне игнорируют.
Как отмечается, президент Украины потерял существенную электоральную поддержку. Общество считает, что Зеленский предал своих избирателей, в частности, которые проживают на Юго-Востоке страны.
В этой связи политолог допустил очередное острокризисное развитие событий в украинском политикуме.
«А любые договоренности Байдена с Путиным, вообще, могут обнулить нынешний политический класс Украины», — подчеркнул аналитик.
Владимир Зеленский заявлял, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» «отключит» Украину от 3 млрд долларов ежегодного дохода.
В мире,Кирилл Тимошенко,Руслан Бортник,Владимир Зеленский,Администрация Президента РФ,Украина,
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