Бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, задержанный в Минске, дал интервью белорусскому телеканалу ОНТ. Рассуждая о своем будущем, журналист заявил, что не намерен возвращаться в политику.
«Я хочу надеяться, что я смогу все исправить и жить обычной спокойной жизнью, завести семью, детей, перестать бежать от чего-то», — произнося эти слова, Протасевич не смог сдержать слез.
Напомним, Роман Протасевич был задержан в аэропорту белорусской столицы 23 мая во время вынужденной посадки летевшего из Афин в Вильнюс самолета из-за сообщений об угрозе взрыва воздушного судна.