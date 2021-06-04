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Аргентина получила новую партию "Спутника V"

ТАССиещё 2
2 часа назад
Новая партия российской вакцины "Спутник V" доставлена в Аргентину. Об этом сообщил в четверг телеканал teleSUR со ссылкой на информацию аргентинского Минздрава.
Аргентина получила новую партию "Спутника V"
Фото: ReutersReuters
В международном аэропорту Эсейса партию препарата приняла министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти. Она отметила, что с учетом прибывшего груза страна получила до настоящего времени 18 450 150 доз разных вакцин от коронавируса.
Нынешняя партия "Спутника V" оказалась самой крупной из тех, что поступили в Аргентину для борьбы с пандемией. В рамках кампании по вакцинации населения в стране до настоящего времени привито 13 265 602 жителя. 2 948 786 из них получили обе дозы препарата.
По официальным данным, в южноамериканской республике зарегистрировано 3 884 447 случаев инфицирования коронавирусом, 79 873 умерли от последствий заражения ковидом. Аргентина стала первой из латиноамериканских стран, официально зарегистрировавших "Спутник V" на своей территории. Это было сделано в рамках ускоренной процедуры. Вакцинация российским препаратом в республике началась 29 декабря 2020 года.
В мире,Минздрав РФ,Аргентина,
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