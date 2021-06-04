Военные США подготовят "ответ" хакерам из России

Американское руководство, по сведениям телекомпании, убеждено в том, что кибератаки с применением вирусов-вымогателей стали в последнее время источником серьезного экономического ущерба США. NBC считает, что такой подход оправдан, в частности, в свете кибератак на компанию - оператора трубопровода Colonial Pipeline и мясоперерабатывающую компанию JBS. При этом, как подчеркивает телекомпания, любые кибероперации ВС США против целей, расположенных в России, "грозят ответными мерами".