В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Чили планирует приобрести российскую вакцину от COVID-19

ТК «Звезда»иещё 1
1 час назад
Власти Чили намерены приобрести партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». В настоящий момент переговоры о поставках лекарственного препарата находятся в продвинутой фазе, сообщил замглавы МИД страны Родриго Яньес.
В Чили решили купить вакцину «Спутник V»
Фото: ТАССТАСС
«С самого начала мы рассматривали "Спутник V" как альтернативу, ожидаем, что он станет частью портфеля вакцин Чили в какой-то момент», - заявил дипломат на полях ПМЭФ.
Кроме того, перспективы поставок российского препарата официальному Сантьяго Родриго Яньес обсудит с представителями Российского фонда прямых инвестиций. Встреча запланирована на ближайшее время.
«Спутник V» - первая в мире вакцина от коронавируса. Лекарство произведено в России учеными из Научного центра имени Гамалеи при участии Минобороны РФ. В ходе испытаний лекарственный препарат продемонстрировал высокую эффективность и безопасность.
В мире,Министерство обороны,Российский фонд прямых инвестиций,МИД,Чили,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители