Протасевич заявил, что был одним из тех людей, которые призывали людей выходить на улицу 9 августа после выборов в Белоруссии. Когда журналисту предъявили документы и доказательства, он сразу и в полном объеме признал свою вину.
Журналист заявил, что из-за его опубликованных призывов люди вышли на улицу, начались протесты. По его словам, из-за массовых выступлений Минск «жил в хаосе» в течение трех дней.
Самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.
Напомним, суд Центрального района Минска включил
Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.