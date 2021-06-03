Роман Протасевич признал вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии . Ролик с признанием опубликовали в Telegram -канале ONT NEWS.

Протасевич заявил, что был одним из тех людей, которые призывали людей выходить на улицу 9 августа после выборов в Белоруссии. Когда журналисту предъявили документы и доказательства, он сразу и в полном объеме признал свою вину.

Журналист заявил, что из-за его опубликованных призывов люди вышли на улицу, начались протесты. По его словам, из-за массовых выступлений Минск «жил в хаосе» в течение трех дней.

Самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.