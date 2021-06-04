Япония ответила на протест РФ из-за инцидента у Сахалина

В российском ведомстве обратили внимание, что судно "было обнаружено российскими пограничниками в исключительной экономической зоне РФ у острова Сахалин". Оно не отвечало на запросы, предприняло попытку бегства и при преследовании опасно маневрировало, осуществив навал на сторожевой катер и подвергнув угрозе жизни и здоровье его экипажа, отметили в МИД РФ.