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МИД Японии не принимает протест РФ из-за инцидента с японским рыболовным судном у Сахалина

ТАССиещё 9
27 минут назад
Япония не принимает протест, который был заявлен ранее японскому посольству в России в связи с инцидентом с японским рыболовным судном "Эйхомару-172" у берегов острова Сахалин. С таким заявлением в пятницу на пресс-конференции в Токио выступил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
Япония ответила на протест РФ из-за инцидента у Сахалина
Фото: EPAEPA
"Что касается протеста российской стороны, то мы его не принимаем и требуем скорейшего освобождения судна и его экипажа", - сказал он.
По словам Мотэги, Япония располагает данными, что японское судно в момент задержания российскими пограничниками находилось в эксклюзивной экономической зоне Японии.
В четверг МИД РФ сообщил, что посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с инцидентом с японским рыболовным "Эйхомару-172".
В российском ведомстве обратили внимание, что судно "было обнаружено российскими пограничниками в исключительной экономической зоне РФ у острова Сахалин". Оно не отвечало на запросы, предприняло попытку бегства и при преследовании опасно маневрировало, осуществив навал на сторожевой катер и подвергнув угрозе жизни и здоровье его экипажа, отметили в МИД РФ.
Пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области 28 мая объявила, что в Охотском море после попытки скрыться была задержана рыболовецкая шхуна под флагом Японии. При ее осмотре на борту были обнаружены живые крабы, варено-мороженая крабовая продукция и промысловое оборудование. Судно задержано и доставлено в порт Корсаков для проведения разбирательства.
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