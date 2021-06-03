На Украине продали на аукционе первую тюрьму за $14 млн

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"Сегодня на аукционе продали имущество Львовской исправительной колонии 148 <...> Это первая продажа "Большой распродажи тюрем", - написал в четверг глава Минюста в Facebook.

Он добавил, что в ходе торгов, в которых приняли участие семь участников, цена объекта выросла втрое - до 377,5 млн гривен (около $13,9 млн). По словам Малюськи, 30% от вырученных средств пойдут в государственный бюджет, 70% - на восстановление тюремной инфраструктуры.

"Большая распродажа тюрем" превратится в "Большую стройку тюрем". Только вместо заброшенного и развалившегося хлама мы получим новые тюрьмы, которые соответствуют европейским стандартам и не являются позором для государства", - отметил министр.

О результатах аукциона сообщил и портал "ProZorro.продажи", уточнив, что победителем аукциона стала компания "Девелопмент инжиниринг сервис", зарегистрированная во Львове. Она занимается строительством.

Нынешний аукцион - первая успешная продажа исправительной колонии. В марте на аукцион был выставлен Ирпенский исправительный центр за 220 млн гривен ($8 млн), но торги не состоялись из-за отсутствия участников. На повторный аукцион в апреле лот выставили за полцены, но и на него никто не подавал заявки.

Минюст и Фонд госимущества Украины о проекте "Большая приватизация тюрем" сообщили в феврале. В рамках проекта планируется продажа на аукционах имущества исправительных учреждений, которые находятся в законсервированном состоянии. По данным Департамента исполнения уголовных наказаний, на Украине сейчас более ста тюрем, из них - 27 законсервированных и еще девять собираются закрыть в скором времени. Львовская исправительная колония 148 не работает с 2018 года.